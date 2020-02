Maddaloni. Esclusiva: ecco il programma del Carnevale maddalonese

“Un carnevale che in questi sei anni è cresciuto in maniera esponenziale e che oggi è inserito nei carnevali d’Italia” affermano con orgoglio gli organizzatori della manifestazione giunto appunto alla sesta edizione. Ieri pomeriggio nel Villaggio dei Ragazzi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Alla manifestazione erano presenti i rappresentanti delle quattro associazioni organizzatrici: L’associazione Pasquale Farina, la Proloco di Maddaloni, Artus e Calatia libera. Presente il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo che ha preso parte alla conferenza stampa insieme a Giulio Farina Salvatore Farina, Tommaso Balletta, in rappresentanza delle associazioni e Gioacchino Di Lillo in rappresentanza della LNP eventi che ha curato la direzione artistica delle tre giornate. La manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune di Maddaloni, della provincia di Caserta e della Fondazione Villaggio dei Ragazzi. Hanno contribuito anche altre associazioni del territorio: La banca del tempo, la comunità Leo amici, l’UNAC, gli Amici di Maddaloni, l’oratorio Zaccheo due, e l’Accademia dei Talenti.

Durante la conferenza insieme al programma è stata annunciata una lotteria. I biglietti si possono acquistare presso le sedi delle associazioni organizzatrici e nei tre giorni durante la manifestazione.

Il programma si articolerà su 3 giorni:

– Sabato 22 sfilata dei carri per le strade della città con partenza alle ore 15.00 da via Napoli. Alle 19.00 spettacoli in piazza Don Salvatore d’Angelo: le Tammorre e San Giuann con Enzo De Angelis e Giovanni Saviello. A seguire direttamente da Made in Sud i comici Enzo e Sal.

– Domenica 23 i carri sfileranno dalle ore 9.00. In piazza animazione per i bambini sia la mattina che il pomeriggio ed esibizione di artisti di strada. La serata sarà allietata dall’Orchestra Italiana di Vito Mariani.

– Martedì 25 i carri partiranno sempre da via Napoli alle 15.30 e arriveranno in Piazza dove l’Accademia dei Talenti alle ore 18.30 porterà in scena “Notre Dame”. A seguire lo “ Show di Brazil” e per concludere estrazione dei premi della lotteria e la morte di Vicienz per chiudere il Carnevale secondo la tradizione.

Non mancheranno degustazione di prodotti tipici del Carnevale preparate dal Chiosco della Nonna in piazza Don Salvatore d’Angelo.

Tutti gli spettacoli si terranno in Piazza Don Salvatore d’Angelo e saranno presentati da Luca Tramontano.

