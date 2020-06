Maddaloni. Esclusiva: Il brigante sposa in pieno l’idea di Gigi Bove

Il brigante calatino Giosuele Struffolino torna all’opera sul territorio più in forma che mai e tende la mano al vicesindaco Bove, chiedendogli di unirsi su una proposta formulata dallo stesso Bove nel 2014, quando si trova all’opposizione e che oggi, con il ruolo che ricopre, può finalmente portare a compimento. Questa la lettera inoltratataci dal brigante.

“Per la prima volta sono in sintonia con il vicesindaco Gigi Bove, sull’ allagamento di via Caudina e via Cucciarella, e vi spiego perché: come potete leggere da questo post di Bove, nel 2014 fece egli stesso fece, come consigliere di opposizione, una petizione popolare per l’allagamento di via Caudina. All’epoca l’ amministrazione era de Lucia e Gigi Bove, pur appoggiando ed essendo nello stesso partito di quel sindaco, terminata la campagna elettorale e ,vinte le elezioni, spassò prontamente all’ opposizione. Il motivo di questo salto della quaglia tutt’oggi mi è ignoto, e credo non solo a me. Ricordo altresì che l’amministrazione precedente alla De Lucia era quella di Antonio Cerreto, sempre della stessa area politica, e nella quale Bove era assessore.

Per la serie, a Maddaloni non vale neanche il vecchio adagio: cambiano i suonatori ma la musica è sempre la stessa. Qui, come leggete, neanche i suonatori cambiano! Ma, non divaghiamo, torniamo via Caudina. L’allora consigliere Gigi Bove chiese il risarcimento all’ente per i danni subiti dai cittadini e dai negozianti delle zone colpite, nella fattispecie via Caudina.

Ecco, io, su questo problema, per la prima volta mi trovo d’accordo con lui. Perciò mi sento di appoggiare in pieno questa posizione di chi oggi ha l’onore e l’onore di amministrare questa città e di sostenere pienamente questa proposta che Gigi Bove, oggi vicesindaco e assessore con delega al bilancio e alla Protezione Civile tra le altre cose, da anni aspetta di realizzare.

E aggiungo, insieme a lui chiedo vorrei lanciare una petizione popolare per risarcire tutti i cittadini danneggiati, a vario titolo, dall’allargamento di questi giorni.

Quindi invito pubblicamente il vicesindaco ad iniziare con il nostro gruppo dei Briganti Calatini la raccolta firma da indirizzare a tutte le sedi competenti per far sì che venga riconosciuta questa calamità. Invito anche l’amministrazione tutta a riconoscere e calcolare la gravità e l’entità dei danni avuta da commercianti e cittadini a causa degli allagamenti in conseguenza delle forti piogge.

Fiducioso dell’impegno del vicesindaco Bove , lo ringrazio anticipatamente per l’impegno che prenderà.”