Maddaloni. Esclusiva: il Sindaco parla dell’ospedale

Oggi come è ben noto ormai da giorni l’ospedale di Maddaloni partirà come ospedale per accogliere esclusivamente i malati di Coronavirus. Degenti e medici trasferiti temporaneamente in ospedali vicini, lavori in corso nei reparti di medicina – pneumologia, chirurgia ed ortopedia per gli opportuni adeguamenti. Infermieri ed OSS sono rimasti a Maddaloni dopo aver seguito un corso di formazione – informazione. Sono stati dotati dei dispositivi di sicurezza ad hoc per accogliere questo tipo di pazienti. Tanto il nervosismo chiaramente. Prima di essere medici ed operatori sanitari sono donne e uomini, genitori, figli, persone che stanno vivendo una situazione tanto nuova quanto spaventosa. Ce lo insegna la Cina; ma ce lo insegna Codogno, Bergamo, Padova. Sanno a cosa vanno incontro, Ma saperlo non sarà viverlo. Lo stress è palpabile, la curva cresce; ci avviamo verso il picco, lo sappiamo bene. E chi deve fronteggiare nelle prime linee ha paura, rischia per sé e per i suoi ma non sottrae. E alla città non resta che attendere, sperare e collaborare.

Oggi alle 11.30 erano disponibili già i primi 4 posti della terapia intensiva. A breve i posti saranno 25 in terapia intensiva e 40 in sub – intensiva. Questo ha dichiarato il Sindaco Andrea De Filippo, che abbiamo raggiunto telefonicamente, mentre continua a lavorare presidiando la città.

“Ci tengo a sottolineare che, anche se l’ospedale è stato allestisto per accogliere i pazienti Covid – 19 il Pronto Soccorso non è attivo. Rimane la regola che, in caso si sospetti di aver contratto il virus si chiami il medico di base, il pediatra per i bambini o i numeri verdi a disposizione, primo fra tutti il 112. Non esiste nessun pronto soccorso Coronavirus.”

In conclusione ua notizia dell’ultima ora che sarà ufficializzata a giorni. Un’associazione provinciale ha scelto donare ben 100.000 euro per l’ospedale cittadino. In un momento così drammatico è un grande gesto di solidarietà nonchè un aiuto di non poco conto.