Maddaloni. Esclusiva: la Santa Messa a New Radio Network

Continuare a vivere seguendo tutte le regole per evitare contatti e contagi. E pregare che aiuta, conforta solleva e fa sperare. In questa fase di isolamento nascono grandi idee. Come quella di celebrare la Messa attraverso la radio per non far mancare ai fedeli un momento di preghiera e raccoglimento, anche da casa propria. La tecnologia ci aiuta in questo, insieme alla grande disponibilità dell’editore di New radio network, Enzo di Nuzzo. Don Marco Zuppardi, parroco della Chiesa di Nostra Signora di Loreto da mercoledì celebrerà la messa via radio, avvalendosi del prezioso supporto e dell’esperienza di Carlo Scalera.

Le messe potranno essere ascoltate nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì alle ore 9.00 sintonizzandosi su 89.8 la frequenza di new radio network o collegandosi via web.

Per la domenica è stata prevista una diretta dalla parrocchia di via Appia dalle ore 11.30