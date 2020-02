Maddaloni. Esclusiva: L’Accademia dei Talenti a Rai Uno

L’ Accademia dei Talenti di Luana di Lillo, che da anni è attiva e conosciutissima in città e non solo, ha raggiunto un altro importante traguardo, che contribuirà a dare fama e lustro a Maddaloni.

Quest’autunno infatti gli allievi della scuola hanno partecipato alle selezioni per i casting di “Ballando on the road”, tenutesi al Centro Commerciale Campania. Questa selezione, se superata, dà accesso non solo alla partecipazione alla trasmissione “Ballando on the road”, ma consentirebbe anche di partecipare a “Ballando con le stelle” che partirà dal mese di aprile.

Gli allievi dell’Accademia, 19 ballerini, 18 ragazze ed un ragazzo, hanno superato le selezioni e , unici in Campania, il 21 marzo registreranno la puntata esibendosi con la coreografia con la quale sono stati selezionati. La coreografia consiste in un Latin Show.

Vi aggiorneremo sulla messa in onda. Per ora complimenti a Luana Di Lillo e a tutta l’Accademia.

In bocca al lupo! Maddaloni e Belvederenews saranno sitnotnizzati e pronti a fare il tifo per voi!