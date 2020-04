Maddaloni. Esclusiva.Paziente dimesso: il video diventa virale

Se c’è una cosa che può dare il senso di ciò che si prova ad arrivare in contatto con la morte e rinascere è sicuramente la gioia di un paziente covid che scopre di essere guarito. E le reazioni possono essere le più strane ed incredibili: c’è chi piange, chi rimane incredulo, chi urla di gioia e chi canta.

Ebbene sì, accade anche questo in questo ormai famoso tempo del Coronavirus, un tempo sospeso, fatto di incertezze, di paure ma anche di vittorie importanti.

Vittorie che appartengono in primis al mondo della medicina, ai suoi attori, ai pazienti che combattono.

E quando sei un uomo nel pieno della tua vita, attivo dinamico, e questo virus ti prende e ti porta agli estremi, ma tu lotti con ogni forza così come i medici e tutto il personale che si prende cura di te, il minimo che puoi fare, allorquando senti una voce che ti dice: “Sei guarito!” è cantare e ballare con chi per te e con te ha lottato senza sosta, con professionalità e passione, con paura ma tanta determinazione, proprio come i migliori soldati in battaglia.

Il paziente oggi è guarito grazie al protocollo Ascierto, unito al grande amore che il personale tutto dell’ospedale di Maddaloni sta mettendo in questa esperienza.

Il video ha spopolato per la sua simpatia e spontaneità.