Maddaloni. Esclusiva: richiamato dalla pensione il super Primario De Lucia

Per gestire l’emergenza della trasformazione dell’ospedale in centro Covid-19 ha dato la sua disponibilità un fuoriclasse della pneumologia, per anni primario del locale reparto di medicina e pneumologia, in pensione solo dalla scorso settembre, dopo aver ricoperto, al termine della sua carriera, il ruolo di direttore sanitario dell’ospedale stesso.

La notizia del rientro in reparto del dott. Pellegrino De Lucia Sposito, da tutti conosciuto come il dottor Rino De Lucia, ha suscitato entusiasmo nello staff del reparto, dai medici agli infermieri ai paramedici. Un primario che ben li conosce e li ho coadiuvati per anni è l’uomo giusto al posto giusto per coordinare ,ancora una volta, la grande squadra della pneumologia di Maddaloni in questa dura battaglia che si preparano ad affrontare e dalla quale ne usciranno vincenti. Al momento, insieme agli altri medici, sta seguendo i lavori di adeguamento del reparto. Dopodiché tornerà ad indossare il camice per coordinare i reparti di medicina e di terapia sub-intensiva, con la grinta di sempre e l’esperienza di anni.

Noi siamo con loro! Andrà tutto bene, soprattutto grazie a voi, alle vostre competenze, alla vostra abnegazione, alla vostra professionalità e al vostro grande cuore.