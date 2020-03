Maddaloni. Esclusiva: Uno studente maddalonese a “L’eredità”

Domenica 8 marzo tutto sintonizzati su Rai 1 per il programma pre-serale “L’eredità”.

Nella puntata di domenica 8 marzo ci sarà come concorrente Luigi Savinelli, 21 anni, un giovane maddalonese. Abbiamo intervistato Luigi che ci ha detto:” Mia mamma guarda spesso il programma; quasi per caso vidi che cercavano concorrenti e ho mandato la mail. Dopo una prima selezione a Napoli con un provino video e test di cultura generale mi hanno chiamato per partecipare alla trasmissione. E’ stata un’esperienza divertente e nuova per me. Tra le altre cose i miei studi e le mie passioni riguardano il campo della comunicazione e dello spettacolo”.

Luigi studia scienze della comunicazione, è al III anno di studi universitari .

La sua grande passione è però il teatro . Fa parte della compagnia “La Mansarda” . E’ attore ed operatore teatrale e fa attività teatrale professionale da 4 anni.