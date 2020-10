Maddaloni. F.C. Convitto in semifinale. L’elogio dell’allenatore

Ci parla con voce commossa Salvatore Osato, allenatore, alla prima esperienza, della squadra F.C. Convitto che sta disputando il torneo memorial “Pina vive”.

“Non pensavamo di qualificarci, invece oggi siamo addirittura in semifinale. Comunque vada noi abbiamo già vinto! Nessuno avrebbe scommesso di vederci arrivare fin qui” esclama Salvatore entusiasta.

E insieme ai suoi ragazzi, ha vinto anche lui. Alla sua prima esperienza in veste di allenatore, con un gruppo di amici che non sono professionisti: tutti loro ci hanno messo cuore, impegno, passione e sano agonismo sportivo.

“Una rivelazione – continua Osato- una squadra creata dal nulla, la F.C CONVITTO, messa insieme da un gruppo di amici cresciuti in via Giordano Bruno. Amici che non si vedevano da anni, ma che sono rimasti legati per senso di appartenenza a quel luogo, dove era di casa Pina Mirotto, poiché luogo in cui era vissuta la sua famiglia di origine.”

E ora tocca a loro, come alle altre 3 squadre qualificatesi, l’ultimo sforzo per aggiudicarsi il torneo.