Falsi condoni al Comune: arrivano le prime condanne

Falsi condoni al Comune di Maddaloni: i giudici hanno inflitto 4 anni a Michele Della Peruta, geometra del Comune, e 2 anni a Michele Pietropaolo, tecnico per “induzione indebita a dare o promettere utilità, nella forma consumata e tentata e di truffa aggravata”.

Assoluzione, invece, per Rosa Iovene.

I fatti risalgono al dicembre 2017 quando Michele Della Peruta fini’ in carcere perche’ faceva “sconti” sul pagamento delle somme per il condono edilizio in cambio di tangenti. Il tecnico Michele Pietropaolo, libero professionista, che con lui aveva organizzato il giro di tangenti, si era visto, invece, notificare la misura del divieto dimora nel comune di Maddaloni.

In pratica, Della Peruta, in qualità di responsabile dell’ufficio condoni, con la complicità del geometra Michele Pietropaolo , induceva i cittadini di Maddaloni che chiedevano il permesso a costruire, a consegnargli denaro, a titolo di tangente, per ottenere una sostanziosa decurtazione delle somme dovute per il perfezionamento dell’iter procedimentale finalizzato all’ottenimento del condono edilizio.

Il sistema illecito escogitato da Della Peruta si sostanziava nell’utilizzo di falsi bollettini di conto corrente postale già validati e relativi agli anni 1986-1987, sui quali, il cittadino interessato, dopo aver consegnato al funzionario pubblico una somma di denaro quale indebito corrispettivo dell’interessamento, avrebbe dovuto soltanto indicare un importo di denaro in lire. Importo che poi sarebbe stato effettivamente decurtato dalla somma complessiva dovuta, attraverso l’inserimento del bollettino stesso nell’incartamento relativo alla pratica concernente la richiesta di sanatoria edilizia, in modo tale da far risultare che il pagamento degli oneri concessori, delle sanzioni e del conguaglio dovuto a titolo di oblazione, fosse già stato effettuato nel 1986 o nel 1987

Le indagini sono cominciate dopo la denuncia di un cittadino di Maddaloni, L.O., che si era rifiutato di pagare la somma di 5000 euro, per ottenere la decurtazione del pagamento degli oneri per la pratica di sanatoria edilizia.

Nel corso delle ulteriori indagini, sviluppate attraverso interrogatori ed intercettazioni, è stato scoperto che anche altri cittadini avevano versato tangenti al funzionario comunale.