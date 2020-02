Maddaloni. Fiat lux!

Una buona amministrazione la fa una buona opposizione. Anche se questa opposizione non siede in consiglio comunale, come nel caso del brigante calatino Struffolino che ieri notte, simbolicamente ha accesso un cero in via Sauda, riaccendendo i riflettori su via Sauda appunto . E oggi, per magia, via Sauda si illumina per un breve tratto. Una piccola vittoria, certo ma in una città dove la normalità appare un fatto straordinario, una rondine non fa primavera si sa, ma una lampadina fa notizia e fa partire il tam tam social. Se questi pungoli servono da sprone ad attivarsi per garantire i livelli minimi di civiltà e normalità, ben vengano le segnalazioni dei cittadini.