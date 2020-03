Maddaloni. Fioccano le iniziative di solidarietà

Fioccano in questi giorni le iniziative di solidarietà dei maddalonesi. Oltre alle tante associazioni riconosciute, anche tanti cittadini stanno agendo in modo autonomo per aiutare chi, in questo momento, ha serie difficoltà a mettere un piatto a tavola.

Uno di questi è Domenico Gulleri, che lavora nella distribuzione dei generi alimentari. Per lui è obbligatorio muoversi,e quindi, ha deciso di coniugare lavoro e solidarietà.

Tanti suoi clienti gli stanno donando alimenti e lui, insieme a un gruppo di una quindicina di amici con i quali si incontra in un gruppo Facebook, ha creato anche un fondo cassa per acquistare pannolini per i bambini e quanto non rientra nelle donazioni che raccoglie durante i suoi giri di consegne.

Al momento ha individuato 5-6 famiglie – ci ha fatto sapere telefonicamente- che conosce personalmente e che non percepiscono nessuna forma di reddito. Sarà sua cura consegnare personalmente una spesa per dare un pò di sollievo e aiuto concreto