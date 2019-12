Maddaloni. Fitto calendario di eventi per le festività natalizie

L’irrefrenabile Don Marco continua instancabile la sua attività di parroco e di animatore della comunità di via Appia. Grazie a lui e a Gioacchino Di Lillo, da poco eletto direttore del Consiglio pastorale, a via Appia la musica è cambiata; e in queste festività natalizie non mancheranno occasioni di incontro oltre ai tradizionali momenti di religiosità. Dopo aver illuminato tutto il quartiere e la chiesa, come una bomboniera, come lui stesso la definisce, ha stilato un programma che, iniziato già nel periodo dell’Immacolata, si concluderà il 17 gennaio, “Sant’Antuon”, che ufficialmente apre il periodo del Carnevale. E chissà cosa altro bolle in pentola…

Per ora presepe vivente, Babbo Natale in slitta, concerti e tanto altro. Il programma è allegato. Don Marco e tutta la comunità vi augurano buone feste e aspettano cittadini e fedeli in questi giorni di condivisione, religiosità, solidarietà e buoni propositi.

