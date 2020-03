Maddaloni. Giocatore di basket organizza raccolta fondi per l’ospedale

L’ospedale di Maddaloni è da giorni sotto l’occhio dei riflettori per la scelta di De Luca di utilizzarlo per curare i malati di Covid-19.

Alessandro Gentile, giocatore di basket della nazionale italiana, nativo di Maddaloni, figlio del campione Nando Gentile, sta diffondendo in queste ore una raccolta fondi per aiutare il nostro ospedale. Doppiamente orgogliosi di questo nostro concittadino che ha avuto un’idea nobile e generosa che merita di essere diffusa. Tutti possono contribuire, anche in anonimato e anche con piccole cifre. Il link per la raccolta lo trovate in calce all’articolo. L’unione fa la forza. E in questo momento solo con la solidarietà e una comunità di intenti, il bene nostro e della nostra città, possiamo superare questo periodo e rendere la crisi un’opportunità di crescita.

https://www.gofundme.com/f/donazione-ospedale-civile-di-caserta?utm_medium=copy_link&utm_source=customer&utm_campaign=p_lico+share-sheet+exp4va