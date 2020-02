Maddaloni. Giornata di formazione per docenti e genitori alla scuola Brancaccio

Si è svolto ieri con grande successo di partecipazione sia di docenti che di genitori il corso di disostruzione delle vie aeree respiratorie e di tecniche di primo soccorso.

Un corso fortemente voluto dalla Dirigente Rosa Suppa che ha dichiarato: “formare il personale e istruire i genitori su semplici manovre che possono salvare una vita è doveroso. ”

Il corso è stato organizzato dal Lions Club Maddaloni Calatia, che era presente con il presidente avv. Franco Roberti ed alcuni suoi rappresentanti.

I partecipanti dopo la lezione teorica hanno provato la manovra sui manichini, agendo praticamente simulando una situazione di soffocamento di neonato, bambino ed adulto.

Iniziative di questo tipo si erano già svolte in passato e si ripeteranno per dare a tutti la possibilità di saper operare in casi di emergenza, a casa, sul luogo di lavoro e ovunque.