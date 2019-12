Maddaloni. Giovane salvato dai medici del Pronto Soccorso calatino

E’ una bella storia quella che vi vogliamo raccontare oggi, la testimonianza di un nostro giovane lettore di Caserta. Una di quelle storie che richiamano il miracolo di Natale, ma qui di miracoloso c’è ben poco;

c’è da evidenziare ed elogiare la tempestività del 118 e la bravura e le competenze di tutto il personale dell’ospedale di Maddaloni, in primis del Pronto Soccorso, ma non solo. Un ospedale tanto martoriato, sempre con la spada Di Damocle di tagli e chiusura definitiva ma che riesce e a dimostrare sul campo e in situazioni critiche quanto sia importante che rimanga dove sta, anzi sia implementato per una maggior efficienza.

La storia inizia a Caserta la sera di Natale. Il giovane avverte dolori gastrointestinali, inizialmente attribuibili ad influenza o ad un’indigestione, molto probabile in questi giorni di eccessi gastronomici.

Il giorno 26 il giovane ha vomitato fino a mezzanotte. Il giorno seguente ha avuto un fortissimo dolore da fitta all’esofago (quindi retrosternale). A questo punto si è reso indispensabile l’intervento del 118 per condurlo nel più vicino ospedale pronto ad accoglierlo. Dopo aver escluso che fosse un problema cardiaco il Paziente è stato condotto al pronto soccorso di Maddaloni, dove nonostante non ci sia un reparto attrezzato di gastroenterologia è stato diagnostico in poco tempo il problema. All’ospedale hanno provveduto a somministrare un lavaggio, una protezione per lo stomaco e antidolorifici. Una notte da incubo ma che oggi il nostro lettore ci racconta e noi riportiamo questa testimonianza di ottima sanità.