Maddaloni. Gli Avvocati Calatini impegnati per la spesa solidale

Ve ne stiamo raccontando tante di iniziative benefiche che sono state attivate sul nostro territorio.

Oggi vi informiamo di questa che stanno svolgendo un gruppo di avvocati del territorio, riuniti nell’associazione Avvocati Calatini, a favore delle fasce più deboli e bisognose di aiuto in questo momento critico.

L’Associazione AVVOCATI CALATINI aderendo all’iniziativa del Rotaract club Caserta Terra di lavoro 1968, Caserta “Luigi Vanvitelli”, Maddaloni Valle di Suessola e Caserta “Reggia”, presieduta dal nostro associato Avv. Pietro Bernardo, in collaborazione con i supermercati Pellicano, è impegnato nella collaborazione alla campagna “SPESA SOLIDALE” , al fine di aiutare tutte le persone e le famiglie che in questo momento così difficile per tutta l’umanità si trovano in seria difficoltà.

“Con una piccola donazione, attraverso il link https://www.gofundme.com/f/spesa-solidale?utm_source=whatsapp&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cf+share-flow-1

l ‘impegno degli Avvocati Calatini è finalizzato ad aiutare il Rotaract all’ acquisto e consegna di generi alimentari per coloro i quali in questo momento si trovano in situazioni precarie. Potrete anche voi, da casa, essere solidali con il prossimo e nel vostro piccolo aiutarci a fare “del bene”. Se siete in possesso di informazioni su chi potrebbe necessitare di un intervento potete, in via del tutto anonima, comunicare a questo numero (+39 392 660 4394) le informazioni necessarie alla consegna del pacco alimentare.”

Contiamo sulla collaborazione di tutti per superare insieme questo momento storico difficile.