Maddaloni. Gli ultras maddalonesi fanno il tifo per i medici e il personale dell’ospedale di Maddaloni

Da sempre vicini di casa, i tifosi maddalonesi e l’ospedale di Maddaloni. Li divide un muro ma di fatto è come se fossero un tutt’uno. E anche se lo sport è fermo, gli ultras della Maddalonese, tifosi nell’anima, hanno una comunque una grande squadra per cui tifare: quella composta da tutti i medici, gli infermieri ed il personale sanitario dell’ospedale calatino, oggi ospedale Covid in prima linea a curare i malati di coronavirus.

E con questi tifosi d’eccezione, non potremo che uscirne vincitori.

Ecco cosa c’è scritto sullo striscione che sono andati in giornata ad appendere al cancello d’ingresso:

“Nel caos totale delle istituzioni, infermieri e dottori i veri campioni!!