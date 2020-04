Maddaloni. Grande partecipazione alla videoconferenza degli avvocati

Associazione degli Avvocati e Praticanti della circoscrizione

di Maddaloni

Riceviamo e pubblichiamo il COMUNICATO STAMPA del convegno tenutosi a distanza in data 3 aprile

Con più di 80 partecipanti collegati e con oltre 1700 contatti sulla diretta andata in onda sulla pagina Facebook dell’associazione, sabato scorso alle ore 16,00 si è svolta la prima tavola rotonda in videoconferenza tra gli avvocati del foro di S,Maria C.V., organizzata dall’ associazione degli Avvocati Calatini, con sede in Maddaloni.

La videoconferenza ad oggetto il tema del processo al tempo del corona virus, introdotta dal Presidente dell’associazione, l’avv. Antonio Caradonna, moderata dal Segretario avv. Antonio Spallieri, con l’ausilio tecnico e logistico di tutti i membri del Direttivo, ha visto quali relatori i Giudici di pace di Maddaloni, dr.ii Alfonso Di Nuzzo e Alberto di Vico, il dr. Marco Capitelli, già Giudice di pace di Maddaloni, membro del Consiglio Giudiziario e referente della Corte di Appello all’organizzazione del processo telematico presso i GdP.

Alla videoconferenza, la prima in assoluto in provincia di Caserta, ha partecipato il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di S.Maria C.V. Avv. Adolfo Russo, che insieme al Tesoriere Avv. Annamaria Sadutto, ha voluto essere presente in prima persona per rimarcare l’importanza dell’evento che, seppure sperimentale, è l’esempio di quello che sarà il futuro del processo civile e penale. L’avv. Russo ha ringraziato gli organizzatori per l’invito, spronandoli ad andare avanti per la strada intrapresa, garantendo il necessario supporto da parte del Consiglio dell’Ordine di S.Maria C.V.

“L’esperimento continuerà” ha affermato alla fine l’avv. Caradonna, soddisfatto per la piena riuscita dell’evento, “poiché ora non possiamo più fermarci. Il nostro obiettivo è quello di fornire agli associati ogni sostegno per l’utilizzo del nuovo mezzo telematico, sempre più necessario sia all’esercizio della professione, sia alla formazione che al miglioramento dei contatti con gli uffici giudiziari. Abbiamo già in programma di allestire un simulacro di processo civile telematico innanzi il Giudice di pace di Maddaloni, con la collaborazione dei Giudici e del personale dell’Ufficio, con cui ci confrontiamo quotidianamente, ma soprattutto contiamo di organizzare a breve i tradizionali corsi di formazione professionale anche on line, ciò non appena saranno disponibili i protocolli applicativi”. “Il futuro nella giustizia avanza in fretta” ha concluso l’Avv. Caradonna “e gli avvocati hanno l’obbligo di non farsi trovare impreparati”.

Maddaloni 6.4.2020 Il Direttivo