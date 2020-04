Maddaloni. Grande successo per SOS Maddaloni

È diventato virale il passa parola sul web e di contatti con messaggi di posta elettronica, telefonici. L’idea la aveva già sperimentata in occasione del terremoto in Emilia Romagna, il cav . Gioacchino Di Lillo: in quella occasione con amici, parenti e colleghi di Maddaloni, Acerra e Caserta aderì alla Carovana della solidarietà Nazionale organizzata la spedizione di generi alimentari e materiali vari, per a città di Mirandola.

Questa volta si trattava proprio della sua città, e ricoprendo, oggi, anche il ruolo di presidente del Consiglio Pastorale della Parrocchia di via Appia, Nostra Signora di Loreto, ne ha parlato con don Marco Zuppardi che, come sappiamo, molto attivo e sempre disponibile, ha accettato senza esitazione. La scelta di dove indirizzare la beneficenza è andata subito sulla Caritas parrocchiale di Sant’Aniello Abate Maddaloni il cui responsabile Alfredo Varra, è anche volontario della Croce Rossa comitato di Maddaloni.

In questi giorni già molte le famiglie che hanno aderito alla raccolta fondi e di generi alimentari.

Tutto viene ritirato direttamente dal responsabile della Caritas, Varra e successivamente viene distribuito alle persone più bisognose in questo periodo.

E’ stata inoltre creata una pagina Facebook ad hoc ed un gruppo whatsapp per coordinare i contatti, il ritiro e la consegna dei generi alimentari e qualsiasi altra cosa dovesse servire.

A questo va aggiunto che anche in favore dell’ospedale di Maddaloni è stata attivata la comunità parrocchiale e un primo bonifico è stato effettuato.

La pagina ufficiale Facebook è SOS MADDALONI dove si pubblicano informazioni utili del Pascale di Napoli, dati ufficiali del comune di Maddaloni, della provincia di Caserta, della regione Campania e del governo.