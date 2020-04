Maddaloni. I buoni- spesa non hanno scadenza

Si è diffusa in queste ore la voce che i buoni – spesa erogati dall’ente comunale avessero una data di scadenza, per la precisione il 20 aprile. Per avere certezza della notizia abbiamo interpellato direttamente il Sindaco Andrea De Filippo che ha smentito la notizia.

I buoni – spesa non hanno alcuna scadenza. La notizia diffusasi è falsa. Si possono spendere tranquillamente negli esercizi che hanno aderito.

Sottolineiamo che la farmacia comunale ne è esclusa. Era stata inserita negli elenchi per un mero errore di digitazione.

Per quanto riguarda l’importo residuo, di cui tanto si parla in questi giorni, non si è ancora assunta una decisione in merito.