Maddaloni. I cittadini dicono basta: presto una manifestazione di protesta

“ La misura è colma” questo il senso delle tante lamentele che giungono alla nostra redazione in queste ore. Maddaloni come Venezia, non solo per il Carnevale imminente, ma per l’aspetto lagunare del centro questa sera. Uno scenario raccapricciante nell’unico punto di incontro dei giovani in città. Piazza Ferraro sommersa d’acqua, e necessariamente chiusa al traffico almeno dal lato di via Libertà. Questa volta anche alcune attività commerciali si sono allagate. Diverse perdite hanno creato disagi considerevoli, senza contare lo spreco e i danni materiali sui quali ormai siamo ripetitivi . E dai social chi già aveva denunciato in passato e organizzato anche incontri ad hoc sul problema, lancia questa volta un appello.

Giosuele Struffolino invita i suoi concittadini a protestare con una manifestazione pacifica. Una significativa partecipazione potrebbe essere un segnale tangibile di un malcontento che deve avere interessamento e proposte risolutive e definitive .