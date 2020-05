Maddaloni. I cittadini ripuliscono le strade: guarda le foto

Succede in via santa Margherita, in via Roma e anche altrove. I cittadini si sono organizzati autonomamente tra di loro o con le associazioni di quartiere, come nel caso dell’associazione storica “Spazio Verde” di via Roma, e muniti di guanti e mascherine sono scesi in strada per ripulirle da rifiuti e soprattutto erbacce. La fase 2 a Maddaloni passa anche attraverso il senso civico di queste persone che dedicano qualche ora del loro tempo al bene comune e al decoro del quartiere in cui vivono. Superfluo aggiungere che i ringraziamenti sono d’obbligo. Sono un esempio per tutti.