Non 10 come riporta il bollettino dell’ASL, ma 9 i maddalonesi contagiati.

Quest’ultimo, un ragazzo di 19 anni, completamente asintomatico, è un familiare di una delle persone già contagiate. Si trova a casa, in buona salute, in isolamento. Lo era già da diversi giorni in quanto in casa con una persona che già aveva contratto il coronavirus