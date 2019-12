Maddaloni. I giovani animano il pranzo solidale dell’Albero della Vita

Era quasi impossibile ieri entrare nel salone della mensa del Convitto. Alle ore 13,00 dopo aver assistito al concerto degli alunni della scuola tenutosi nel salone al piano superiore, la mensa si è riempita non solo di partecipanti e di volontari di varie associazioni, ma soprattutto di giovani studenti accorsi per aiutare a preparare le pietanze, impiattarle, servire ai tavoli e infine pulire. Tutto sotto la regia del Presidente Antimo Suppa, che davvero non si ferma mai. La pioggia incessante e battente, infatti, non ha fermato ieri le oltre 120 persone, appartenenti a famiglie meno fortunate, che hanno partecipato all’ormai tradizionale pranzo solidale natalizio organizzato dall’ Albero della Vita nella mensa del Convitto Nazionale “G.Bruno”.

Insieme a loro hanno pranzato anche un gruppo di clochard di Caserta accompagnati da Antonietta D’ Albenzio e dai volontari dell’associazione “L’ angelo degli ultimi“.

Le persone si sono divertite per qualche ora, trascorrendo un pomeriggio di condivisione e sorrisi, non solo mangiando, ma anche con musica e balli Il pranzo preparato era composto da pietanze nel rispetto delle varie religioni presenti. Il cibo non utilizzato è stato donato ai clochard per la cena.

Emozionato il rettore Rocco Gervasio che ha presenziato in qualità di padrone di casa. Tutto quanto preparato e servito ieri è stato offerto dalla generosità dei maddalonesi. L’associazione ci ha messo impegno, lavoro e dedizione. E oggi, grande attesa per Babbo Natale!