Maddaloni. I ringraziamenti de “La voce di Montedecoro”

L’associazione “La voce di Montedecoro” , molto attiva nella periferia,ha offerto la sua collaborazione all’amministrazione per gestire e snellire la consegna delle domande relative ai buoni – spesa di questi giorni. Il presidente Belvito Suppa, con la vice presidente Vincenza Razzano, e gli altri membri del gruppo hanno coinvolto gli esercenti del luogo per far distribuire i modelli di autocertificazione e raccogliere le domande, riducendo, così il numero di persone che, diversamente, si sarebbe recata agli uffici comunali o ai patronati.

Hanno inoltre diffuso un tutorial per la compilazione del modello, ad ulteriore supporto dei cittadini.

Nei termini previsti hanno consegnato all’assessore Rosa Rivetti 39 domande.

L’associazione vuole ringraziare tutti i commercianti che hanno collaborato e i cittadini che si sono affidati con fiducia a loro, seguendo le indicazioni date.