Maddaloni. I ringraziamenti dell’assessore Liccardo a tutti coloro che hanno dato il loro contributo alla sanificazione

Riceviamo e pubblichiamo queste riflessioni del day after. Un ennesimo intervento di sanificazione che ha coperto tutta la città , grazie alla generosità e alla collaborazione di tanti soggetti in campo.

“E’ terminato solo da poche ore l’intervento di igienizzazione del Territorio comunale reso

Possibile grazie alla disponibilità dell’ACI, di REVMAD dei f.lli Di Nuzzo, della Coldiretti e dei suoi affiliati Pellegrino Fabio e Di Nuzzo Domenico Antonio

A loro ribadisco il grazie della intera città per la sensibilità dimostrata in questo particolare momento.

Abbiamo avuto già disponibilità ad effettuare interventi analoghi anche nelle prossime settimane, dove coinvolgeremo anche altri trasportatori affiliati alla Coldiretti che hanno già attestato la loro disponibilità, in uno slancio di solidarietà senza eguali.

Per questo sono particolarmente orgoglioso di essere assessore della mia città, in particolare di queste espressioni della nostra comunità.

In questi casi gli sforzi sono ampiamente ripagati.

Questi interventi, come i precedenti e i successivi, sono possibili grazie al lavoro martellante ed incessante di organizzazione, di coordinamento, di accompagnamento del personale dell’ufficio ecologia, l’arch. Arturo Cerreto e il Dr. Ciro Materazzo, delle Guardie Ambientali Volontarie, che usano mezzi propri per il bene della città. Ad ognuno di loro il mio grazie più profondo.

Ringrazio anche i miei colleghi di giunta ed i consiglieri comunali, sia quelli che stanno accompagnando le operazioni, sia quelli che non stanno mancando di darci indicazioni e suggerimenti, sia quelli che stanno finalmente apprezzando il nostro impegno.

In attesa di definire quando ripetere l’intervento di ieri, approfitto per informare la cittadinanza che gli interventi continueranno anche nei prossimi giorni con il lavaggio e la disinfezione delle strade svolto dalla Buttol con mezzi e personale propri, nel rispetto del contratto di affidamento.

Con particolare soddisfazione sottolineo come tutti gli interventi finora effettuati non hanno comportato nessun costo aggiuntivo per il nostro comune.

Ai miei concittadini rinnovo l’invito a restare in casa, a fare attenzione, a non abbassare la guardia, continuando a farci pervenire indicazioni perché tutto è migliorabile, con la speranza, ed è’ il mio augurio per la Santa Pasqua, che quanto prima tutto questo sia solo un ricordo da consegnare alla storia.”

Salvatore Liccardo – assessore all’ambiente della Città di Maddaloni.