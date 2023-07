Maddaloni.Ieri , 4 Luglio, prima seduta consiliare per il “nuovo” esecutivo

Maddaloni – Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 4 luglio, nella sala Iorio della Biblioteca Comunale il primo consiglio comunale dopo quello di insediamento del 22 giugno. Consiglieri tutti presenti per discutere dei 14 punti all’ordine del giorno, alcuni dei quali relativi a debiti fuori bilancio. Il consiglio si è aperto con la nomina delle commissioni consiliari che risultano così composte:

– I Commissione legislazione, organizzazione e personale: Iacobelli, Liccardo, d’Angelo, Nuzzo, Crisci, Lerro, Sferragatta N., Sferragatta A. , Bove, Cioffi, Verdicchio, Formato, Ferraro, Tagliafierro.

– II Commissione programmazione sociale e culturale: Cioffi, d’Angelo, Iaculo, Nuzzo, Magliocca G., Ventrone, Bove, Lerro, Crisci, Ferraro, Tagliafierro, Verdicchio, Formato.

– III Commissione territorio ed ambiente: d’Angelo, Magliocca G., Ventrone, Lerro, Sferragatta N., Cioffi, Nuzzo, Crisci, Ferraro, Magliocca P. , Verdicchio, Formato.

– IV Commissione economia e finanza: Carfora, Iaculo, Nuzzo, Tramontano, Mataluna, Bove, Lerro, Crisci, Ferraro, Magliocca P., Verdicchio, Formato.

– V Commissione garanzia e controllo: Bove, Crisci, Lerro, Tramontano, di Rosa, Siviero, Nuzzo, Ferraro, Magliocca P. Verdicchio, Formato.

Il punto centrale del consiglio, che ha animato la discussione dell’assise è stato quello relativo all’approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario relativo all’anno 2022, momento conclusivo dell’operato amministrativo, che è stato introdotto dalla relazione del neo assessore al bilancio Francesco Capuozzo.L’anno 2022 ha visto il riequilibrio di bilancio e la stabilità economica dell’ente, nonostante il panorama di crisi internazionale. Questo grazie alla riscossione coattiva e ai fondi erogati dal Governo. Grazie ai vari accantonamenti l’amministrazione può vantare un avanzo di amministrazione di oltre due milioni di euro.

Nel suo intervento il sindaco Andrea De Filippo ha sottolineato: “Un bilancio nettamente positivo a conferma concreta del lavoro svolto in questi anni, che ha portato l’ente a una stabilità economica e all’ abbreviamento dei tempi di pagamento passati da oltre 40 giorni a soli 4 giorni. Dal 2020 al 2022 siamo passati con il fondo pluriennale vincolato dal €1.600.000 a oltre € 7.000.000, un incremento notevole. Oggi abbiamo presentato un conto consuntivo più che positivo, che ci consentirà di proseguire con tutta la progettualità già avviata e con i tanti cantieri che daranno presto un volto nuovo alla città. Abbiamo anche intenzione di proporre un innalzamento delle esenzioni dei canoni, visto la percentuale di cittadini che richiedono la card alimentare e che hanno un ISEE inferiore al 15.000 euro. La nostra amministrazione è vicina alle fasce più deboli della città e continuerà a fare cassa colpendo gli evasori, soprattutto i grandi evasori, e non mettendo le mani nelle tasche dei cittadini indigenti, pretendendo la riscossione dei fitti passivi, ad esempio. Abbiamo inoltre recuperato grazie al ruolo acqua che, quando mi sono insediato nel 2018, non veniva riscosso dal 2012. Un ruolo che oggi sta andando finalmente a regime. In assoluto abbiamo cercato di evitare gli sprechi, e io ritengo che il nostro operato sia stato più che soddisfacente.”

Altri punti di rilievo hanno riguardato le scuole cittadine e sono stati sia la ratifica di una delibera di giunta di marzo 2023 relativa ad una variazione di dotazione finanziaria per la costruzione di un asilo nido presso le scuole “Brancaccio” e “Don Milani”, nelle due periferie opposte della città sia la ratifica di una delibera di maggio 2023 per la verifica della vulnerabilità sismica e statica del plesso scolastico di via Roma.

L’appuntamento è per fine mese per il bilancio di previsione.