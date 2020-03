Maddaloni. Il brigante calatino replica al vicesindaco

Ieri il vicesindaco inviava alla nostra redazione un comunicato in cui denunciava di essere oggetto di stalking da parte di un suo concittadino.

Giosuele Struffolino, politicamente impegnato in città sul fronte diametralmente opposto di Bove, trai fondatori del M24A di Pino Aprile in città, risponde oggi via social ed invia al nostro giornale un comunicato di cui riportiamo uno stralcio:

“Sul post ambiguo di Gigi Bove in cui non dice la verità, in cui non racconta che per ben 2 volte ha mandato persone a minacciarmi per farmi smettere di fare i video sulle problematiche maddalonesi, problemi che io denuncio e che lui prometteva di risolvere in campagna elettorale per racimolare voti.Questo me lo ha confidato un amico a cui lui l’ aveva raccontato, IGNORANDO CHE CI CONOSCESSIMO.Successivamente voleva farmi intimorire da questo Salvatore Fauci di Caserta(quello dello sputo sulla frutta); io ho commesso solo un errore, quello di non denunciarlo prima, ma pensai che era eccessivo. Ho girato dei video come sfottò, ma la satira politica è sempre esistita.Ho commesso un errore perché lui con il suo finto perbenismo e la sua astuzia ha usato la situazione per passare per la vittima e in molti gli credono.”

Queste le parole di Giosuele Struffolino, tratte da un suo lungo post in cui si racconta pubblicamente.

le medaglie hanno sempre due facce e, per completezza di informazione, vi abbiamo notiziato anche sulla versione del brigante calatino.