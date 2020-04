Maddaloni. Il brigante Struffolino replica a Suppa

Un pomeriggio di botta e risposta via social: la querelle dei pannolini e la mancata consegna, o presunta tale, a seconda della versione a cui si voglia dar credito, ha tenuto banco ieri su Facebook, a botta di post, comunicati e dirette. Ed ecco anche la risposta ufficiale dei Briganti Calatini, con foto e screenshot a sostegno della loro versione dei fatti. In nottata ci è giunto il comunicato del loro leader Giosuele Struffolino, che vi riportiamo integralmente:

Comunichiamo che da stamattina l’iniziativa dei Briganti Calatini dal nome “Carrello raccolta alimentare” non sarà più a sostegno dell’associazione Albero della vita” ma continuerà ad essere a sostegno sia alla Protezione Civile sia a volontari che desiderino consegnare degli alimenti.

Quanto accaduto ieri ci ha rammaricati non poco e ci ha portato a conoscenza che anche per le associazioni le persone sono numeri.

Noi, Briganti Calatini, non abbiamo mai stipulato un contratto di esclusiva con Antimo Suppa (associazione Albero della Vita). Come potete ben vedere dalla foto noi abbiamo scritto sulla nostra pagina Facebook dal primo giorno che eravamo a sostegno della Protezione Civile, di tutti i volontari e dell’associazione Albero della vita; e così abbiamo sempre fatto, in questo mese.

Per citare qualche esempio, abbiamo consegnato alla Protezione Civile (l’ultima consegna è stata fatta il 14 aprile quando è venuta personalmente Caterina Ferraro a casa a caricare il furgone della Protezione Civile), al dottore Stefano Piccolo, a cui fornivamo ogni 2,/3 giorni di pannolini, omogenizzati ed alimenti per famiglie che lui sta aiutando; inoltre il volontario dei Briganti Calatini Struffolino Giosuele tutti i giorni distribuiva alimenti, raccolti sempre grazie ai carrelli.

Inizialmente i quantitativi erano abbondanti ed era possibile portare alimenti con maggio re frequenza; successivamente, essendo diminuiti i supermercati che tenevano il carrello, non più 10 ma solo 4, la percentuale di donazione si è dimezzata, ma le richieste sono aumentate. Altri volontari chiedevano sostegno come Domenico Gulleri e i volontari dell’associazione la Madonnina.

Antimo Suppa non ha ben compreso il nostro modus operandi, credendo che tutto ciò che raccoglievamo fosse destinato solo a lui,ma non era così. Il nostro obiettivo era far arrivare più alimenti possibili a persone in difficoltà tramite più persone ed associazioni possibili perché per i Briganti Calatini è importante aiutare più persone possibili, a prescindere da chi lo facesse. Non cercavamo e non cerchiamo meriti, riconoscimenti e medaglie. Nel nostro piccolo, vogliamo solo rendere un servizio per la nostra città, essere di supporto e nulla più.

Antimo Suppa ha avuto ben 4 consegne in un mese, molto più delle altre associazioni o di altri volontari.

Sempre Antimo Suppa sostiene che sono 2 settimane che non gli fornivo alimenti ma anche in questo caso mente,; infatti Antimo Suppa veniva chiamato da me direttamente il giorno sabato prima di Pasqua per comunicargli che avevo ricevuto diversi kg carni e volevo consegnarglieli, ma lui mi rispondeva che non ne aveva bisogno perché aveva i frigoriferi stracolmi di prodotti.

Ciò nonostante spesso ha fatto intendere che non approvava che Struffolino o altri volontari consegnassero alimenti alla Protezione Civile ed ad altre associazioni. Ma noi abbiamo continuato per la nostra strada aiutando comunque tutti.

Giovedì accade l’episodio che fa saltare tutto: il negozio Punto Baby comunica che ha dei pannolini che vengono ritirati da Struffolino nel tardo pomeriggio e il giorno dopo sarebbero stati consegnati all’ Albero della Vita. Antimo Suppa senza contattarci e senza chiedere spiegazioni sul gruppo Briganti Calatini i cui era inserito, parte con un comunicato in cui si dissocia dai Briganti e dal loro operato.Questo quanto accaduto.

Ripetiamo per noi volontari le famiglie in difficoltà sono persone non numeri.