Maddaloni. Il deserto della Vigilia

Finalmente è uscito il sole, tutto è pronto o quasi per il cenone. I ritardatari si affrettano per gli ultimi acquisti. Questo lo scenario di una città normale, ma non di Maddaloni. E’ stato scelto di chiudere il centro e renderlo ZTL. Una decisione presa a 3 giorni dal Natale che non è piaciuta ai cittadini men che meno ai commercianti. Traffico congestionato, tutti bloccati. Strade del centro deserte; negozi e bar vuoti.

Un’animazione costata non poco ed installata in piazza della Vittoria dovrebbe rianimare uno spirito natalizio smarrito chissà dove.

I commercianti sono infuriati e monta la protesta. Pagano solo tasse, attività che chiudono di continuo e non sono neanche consultati per un parere. Buon Natale Maddaloni!