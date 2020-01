Maddaloni. Il gelo non ferma i fedeli di via Appia

Una massiccia presenza di fedeli, adulti ma soprattutto bambini, per nulla intimoriti dal freddo ha partecipato alla processione dell’Epifania dopo la funzione nella parrocchia di Nostra Signora di Loreto, oggi più di ieri un punto di incontro e di riferimento per la comunità di via Appia e delle zone limitrofe.

Ad aprire il corteo religioso proprio i bambini che rappresentavano la Natività ed i Re Magi. A seguire don Marco con il bambinello restaurato e i fedeli, tanti, di tutte le età, commossi. Non sono mancati gli zampognari a fare da sottofondo musicale per tutta la processione. La processione è arrivata fino al ponte al confine di Maddaloni per poi rientrare.

Da sottolineare l’efficienza del servizio d’ordine che ha evitato disagi alla circolazione.