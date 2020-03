Maddaloni. Il grande cuore dell’ANFI: donate 500 mascherine sanitarie

“Un piccolo gesto ,ma con grande stima , per tutti coloro che in questo momento sacrificano loro stessi per il bene degli altri” queste le parole di Giuseppe Farina, presidente della sezione ANFI di Maddaloni che stamattina ha donato 500 mascherine sanitarie alla nostra città che saranno utilizzate dagli operatori sul territorio come Protezione Civile, Caritas e Croce Rossa.

Inoltre ogni socio ha ricevuto 2 mascherine da poter utilizzare per le uscite strettamente necessarie.

In questo momento, più che mai, l’unione fa la forza e questo prezioso contributo è un ulteriore aiuto per chi è in prima linea e deve proteggersi per poter lavorare ed aiutare chi ha più difficoltà.