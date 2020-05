Maddaloni. Il M5S chiede la riapertura della Biblioteca

Pubblichiamo la richiesta avanzata dal M5S Maddaloni al Sindaco per la riapertura, in tempi brevi, della Biblioteca Comunale.

“Dal 18 maggio 2020 entrano in vigore le nuove indicazioni per gli Enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche, contenuti nel “Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV2 MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE (Allegato 4)” della Regione Campania.

La Biblioteca Comunale rappresenta un luogo di fondamentale importanza per tutti gli studenti che, durante l’emergenza covid19, con la didattica a distanza non hanno mai interrotto i loro studi e nelle prossime settimane dovranno affrontare le varie prove d’esame. La riapertura di suddetto luogo rappresenterebbe una possibilità per tutti gli studenti di un ritorno alla normalità rispettando le indicazioni per evitare il rischio contagio.

Per tanto, si chiede al Sindaco, di attuare nell’immediato tutti i protocolli di sicurezza indicati dalla Regione per la riapertura della Biblioteca Comunale di Maddaloni. Inoltre, vista la particolare attenzione alla qualità dell’aria in ambienti con impianti di condizionamento e ventilazione, di valutare una predisposizione di banchi e sedie negli spazi esterni che andrebbe anche ad incrementare il numero dei fruitori.”

M5S Maddaloni