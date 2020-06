Maddaloni. Il M5S ribadisce le ragioni del NO al biodigestore

Il comunicato stampa dei rappresentanti istituzionali nazionali e locali del Movimento 5 stelle sulla questione biodigestore.

Abbiamo appreso dai giornali di ieri la proposta del Sindaco De Filippo sull’ospitare il biodigestore a Maddaloni.

Il Movimento 5 Stelle Maddaloni, ha già avuto modo di esprimere il proprio parere sull’argomento in Consiglio Comunale, opponendosi ad una eventuale realizzazione di un impianto nella nostra città.

Nell’ultimo mese abbiamo appreso che il Comune di Caserta, ha intenzione di realizzare un impianto anaerobico in una delle cave a ridosso del monte S. Michele, proprio al confine con la nostra città.

Una soluzione che come abbiamo avuto modo di spiegare non è compatibile con le reali esigenza di tutela del nostro territorio e della cittadinanza, sia per la soluzione impiantistica poco sicura come la digestione anaerobica, sia per la localizzazione in un’area a rischio frana.

Se vogliamo realizzare una gestione dei rifiuti che sia veramente corretta e coerente coi territori il primo passo da fare è quello di superare la logica dei grandi impianti che hanno un impatto evidentemente incompatibile con aree densamente urbanizzate e molto stressate sul piano ambientale come quelle in cui viviamo.

La nostra idea infatti è quella di creare un programma rifiuti a misura di territorio e di cittadinanza. Bisogna invertire la tendenza che fino ad oggi ha visto i piani di gestione dei rifiuti partire sempre dai grandi impianti utilizzando come priorità di intervento invece quelli di dimensione contenuta, e meno impattanti.

Bisogna partire dalle compostiere di comunità e di quartiere aerobiche. Bisogna ottimizzare in tutti i Comuni la rete del compostaggio domestico sensibilizzando e potenziando il confronto e la collaborazione tra cittadini e istituzioni. E alla fine, se serve ragioniamo su impianti più grandi.

Solo in questo modo possiamo veramente creare i presupposti per non parlare più dei rifiuti, organici nel caso specifico, come un problema ma come una risorsa.

Siamo convinti che scelte come quelle delle collocazioni impiantistiche non possono essere oggetto di inutili quanto controproducenti fughe in avanti da parte di sindaci che invece dovrebbero confrontarsi con la cittadinanza per capire se certe idee sono condivise e soprattutto praticabili.

On. Marianna Iorio, Camera dei Deputati, Movimento 5 Stelle,

Concetta Santo, Consigliere Comunale, Comune di Maddaloni (CE), Movimento 5 Stelle,

On. Antonio Del Monaco, Camera dei Deputati, Movimento 5 Stelle,