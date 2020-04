Maddaloni. Il mercato ortofrutticolo dona frutta e verdura al Circo Orfei

Tutti devono nutrirsi le persone e anche gli animali. E in questa difficoltà generale a risentirne sono anche gli animali del circo Orfei, fermo da tempo a San Nicola la Strada.

La raccolta e la consegna di tutta la frutta e la verdura invenduta è avvenuta grazie ai volontari del Nucleo di Protezione Civile di Maddaloni,, che si è adoperata fin dal primo giorno svolgendo le tante mansioni che questa situazione richiede. In prima linea, volontariamente, ad aiutare le persone in difficoltà, ad effettuare consegne, a a pattugliare il territorio e, oggi, persino a consegnare cibo per gli animali circensi. Sono stati consegnati al Circo Orfei circa 20 quintali di frutta e verdura per nutrire questi animali. Anche per loro, infatti, data la situazione, il cibo iniziava a scarseggiare. Un gesto di solidarietà inusuale, una categoria a cui forse nessuno aveva finora pensato.