Maddaloni. Il PD chiede maggiore comunicazione e misure più restrittive

Pubblichiamo il comunicato del gruppo consiliare PD di Maddaloni che insieme al segretario Alfonso Formato

Ancora troppa gente per strada. Troppe uscite per andare al supermercato. Lunghe file fuori la posta o i negozi alimentari che costringono le persone a stare a pochi metri di distanza anche per un’ora. Non ci siamo. C’è chi compra il pane e il latte freschi tutti i giorni, dimenticando che “si vive lo stesso” senza. Apprezziamo i due avvisi del Sindaco pubblicati stamattina per limitare le uscite (divieto delle attività di scommesse nei tabaccherie e uscita per animale domestico entro i 150 metri) ma non basta. Sarebbe opportuno, traducendolo anche in avvisi o provvedimenti :

– limitare il numero di uscite per la spesa a non più di due volte a NON PIU’ DI DUE VOLTE ALLA SETTIMANA;

– raccomandare ai soggetti di età avanzata di rimanere presso il proprio domicilio e di evitare ogni tipo di uscita;

– mantenere la DISTANZA DI UN METRO NEI CORTILI Condominiali (apprezziamo le iniziative solidali intraprese da vari quartieri dai balconi ma dalle foto e video postati si evince che molti balconi comunicanti non consentono neanche il rispetto della distanza interpersonale di un metro);

– per il servizio di assistenza domiciliare per la consegna a domicilio per farmaci o alimenti, coordinare le attività delle associazioni volontarie,implementando la comunicazione dei numeri verdi e una maggiore campagna di sensibilizzazione dei servizi offerti;

– creazione di una pagina Facebook istituzionale da aggiornare quotidianamente con comunicati e video da parte del sindaco.

In generale, ancora una volta, ribadiamo l’importanza di una strategia comunicativa adeguata alla fase delicata che stiamo vivendo.

PD Maddaloni