Maddaloni. Il presidente Suppa si esprime sull’episodio di giovedì.

Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del presidente Antimo Suppa sull’episodio svoltosi in comune giovedì:

Ci rattrista l’accaduto (nella casa comunale della città di Maddaloni) dove un padre di famiglia disoccupato ha minacciato di darsi fuoco perché non aveva la disponibilità economica per poter provvedere ai bisogni dei propri figli. Noi dell’Associazione L’Albero della Vita & Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo” di Maddaloni sono circa 2 anni che ci battiamo con questa amministrazione per l’ottenimento di una sede per aiutare proprio queste persone meno fortunate (e non per giocare a carte o per altre attività poco nobili). A distanza di 2 anni subiamo solo attaccati giornalieri da membri di questa amministrazione che ci ritengo dei truffaldini e dei poco seri, tutto questo viene avvallato dal silenzio assordante del Sindaco di Maddaloni. Oggi ribadiamo e gridiamo a gran voce: SVEGLIATEVI!!! I PROBLEMI SONO ASSAI. Riproponiamo l’intenzione di voler stipulare una convenzione (perché solo di convenzioni oggi su può parlare) per una sede dove poter aiutare persone che attraversano momenti di difficoltà e non sanno a cui rivolgersi nell’immediato. Noi dell’Emporio della Solidarietà aiutiamo nr 66 famiglie di Maddaloni per un totale di 241 persone di cui 69 minori (dati censiti e rendicontati tramite modello isee) pagando un affitto di 200.00 euro al mese (a cui facciamo fronte autotassandoci) più acqua, luce e tasse comunali, sinceramente sono risorse sprecate che potrebbero essere ottimizzate in diverso modo.

Con affetto i soci dell’Associazione L’Albero della Vita & L’Emporio della Solidarietà “Angela Eliseo”.