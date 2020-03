Maddaloni. Il Sindaco annuncia il terzo contagio: è una donna

Si tratterebbe di una donna di circa 60 anni affetta dalla sindrome di Down la terza persona contagiata a Maddaloni. La donna è ricoverata da ieri all’Ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, in rianimazione. Tutta la famiglia è sotto osservazione in isolamento domicliare.

Il virus si sta muovendo in città , senza seguire un percorso individuabile o ricostruibile. Pertanto, ancora una volta, fino alla noia, si invita la popolazione tutta a stare a casa. Unico mezzo per contrastare il diffondersi del contagio.

Intanto continuano in città i controlli da parte delle forze dell’ ordine, controlli minuziosi e a tappeto a pedoni ed automobilisti.