Maddaloni. Il Sindaco De Filippo parla prima del consiglio comunale di oggi

Il sindaco De Filippo stamane in una diretta Facebook alle ore 12,00 ha fatto il punto della situazione in città prima del consiglio comunale di oggi pomeriggio che prevede bene 25 punti all’ordine del giorno e si terrà oggi alle ore 17.00 nella palestra della scuola “Brancaccio” di via Feudo.

La situazione epidemiologica relativa al coronavirus nella nostra città regista oggi un solo caso, asintomatico, in quarantena, che è stato riscontrato una settimana fa. Tutti i precedenti sono guariti.

Entro la settimana, ci comunica il primo cittadino, sarà riattivato il pronto soccorso e progressivamente riapriranno al pubblico alcuni riaperti, tra cui la chirurgia tutte le attività ospedaliere presso il nostro nosocomio.

Maddaloni riparte ufficialmente oggi pomeriggio avremo il primo consiglio comunale post lockdown in cui, tra le altre cose, sarà proposto il rinvio della prima rata dell’IMU al 30 settembre, così come consentito dal decreto legge.

Il Sindaco parla di una ripartenza nella cosiddetta normalità: già è iniziata la manutenzione del verde pubblico e sta partendo quella delle strade. A breve si ripartirà con i parcheggi (si è in attesa del certificato antimafia) e con la gara per la segnaletica stradale. Si riprende con il controllo del territorio soprattutto per l’abbandono selvaggio dei rifiuti, vera piaga di Maddaloni. Partirà anche una nuova campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata.

Dovranno riprendere i lavori per la Casa comunale e il casello autostradale.

Si riprenderà anche il PUC, iniziando da una nuova aerofotogrammetria, visto che l’ultima è aggiornata a 20 anni orsono.

La ripresa della città passa anche attraverso la riappropriazione di spazi pubblici come sta già avvenendo in qualche piazza cittadina, grazie ad alcuni gestori di locali. Ricordando l’anniversario della morte di don Salvatore, celebratasi pochi giorni fa, il primo cittadino esprime la sua preoccupazione per il futuro della struttura che tanto ha dato alla nostra città in termini di prestigio, di lavoro e di assistenza per ragazzi difficili.

Si sta già lavorando alla rete idrica che versa in uno stato pietoso: i lavori già sono stati fatti su Corso I Ottobre e la prossima tappa sarà via Sant’Eustachio.

Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il parere della Sovrintendenza per il PONTE VAPORE, e, contestualmente, si sta lavorando al progetto di riqualificazione di via Cancello.

Infine la macchina comunale che al momento sta lavorando con personale ridotto, a breve dovrà essere rafforzata con assunzioni nei vari settori: 8 geometri all’ufficio tecnico, un avvocato, esperti informatici ed altro per un totale di 35 unità.

Questo il report della diretta terminata da pochi minuti.