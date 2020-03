Maddaloni. Il Sindaco de Filippo: terminata la riunione del C.O.C., ecco le decisioni assunte

Il Sindaco Andrea De Filippo ci ha appena comunicato che si è tenuta stamane la riunione con il gruppo C. O. C. ( Centro Operativo Comunale) è il centro operativo a supporto del Sindaco, autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in caso di calamità, alla quale ha partecipato l’ Asl, la Polizia di Stato ed i Carabinieri.

Nella riunione è stato deciso, alla luce anche dei nuovi sviluppi sulla diffusione del virus in città , di intensificare le consegne a domicilio di farmaci ed alimenti, con particolare attenzione ai pazienti stomizzati e persone affette da gravi patologie. Questo ad integrazione di quanto già stanno facendo i Servizi sociali, la Protezione Civile e le associazioni di volontariato.

Sul territorio sono stati effettuati 1200 controlli e 70 persone denunciate.

Tutti gli operatori che stanno lavorando in prima linea sono statti forniti dei DPI ( dispositivi di protezione individuale) .

Il Sindaco rende noto, inoltre, che tutti gli uffici comunali stanno lavorando solo ed esclusivamente per i servizi indispensabili, ivi compreso l’ufficio demografico.