Maddaloni. Il Sindaco dona la prima pizza sospesa dei Briganti Calatini

Tante le belle iniziative di solidarietà a cui abbino assistito in questo periodo ed altre continuano a svilupparsi. Perché la fase 2 non annullerà di colpo crisi e problemi. E per fortuna c’è chi non si è fermato un attimo per aiutare il prossimo . Della pizza sospesa vi abbiamo già detto. Dopo qualche giorno di rodaggio con pizze donate da alcuni pizzaioli domani l’iniziativa partirà ufficialmente. E a dare il via donando la prima pizza sospesa sarà il primo cittadino Andrea De Filippo che, avendo letto dell’iniziativa, si è mostrato subito entusiasta e prontamente ha contattato il brigante Struffolino per dare il suo contributo concreto. Per sapere di più sull’ iniziativa e conoscere tutte le pizzerie aderenti basta collegarsi alla pagina Facebook dedicata:

https://www.facebook.com/Pizza-Sospesa-106264707746644/

Perché qui da noi, anche la pizza, come il caffè, è un modo per dimostrare a una persona che le vuoi bene ed già avuto un pensiero per lei.