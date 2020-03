Aggiornamento alle ore 10.00

Il Sindaco Andrea De Filippo ha appena dichiarato che al momento l’unico cittadino contagiato rimane quello dichiarato ufficialmente nella giornata del 18 marzo. Anche se sono stati effettuati dei tamponi in città o sono risultati negativi o se ne attendono gli esiti.

Rinnova l’invito ai propri concittadini a collaborar e, ad uscire il meno possibile solo per motivi strettamente necessari e a seguire tutte le procedure indicate qualora si avessero sintomi.