Maddaloni. Il Sindaco: tra pochi giorni i buoni – spesa

Si è appena conclusa la riunione del C.O.C. per organizzare l’ erogazione dei buoni – spesa.

L’amministrazione comunale, nel giro di pochi giorni, renderà pubblico un modello di autocertificazione, che provvederà a diffondere attraverso i canali istituzionali e i mezzi d’informazione. Il bando conterrà i requisiti per l’adesione.

Per la prossima settimana, ma il Sindaco auspica anche prima, si inizierà la distribuzione dei buoni -spesa e saranno resi noti gli esercenti presso i quali spenderli.

I buoni si ritireranno, secondo un calendario che sarà pubblicato successivamente.

Anche l’ elenco delle sedi presso cui ritirarli sarà pubblicato nei prossimi giorni.

Approfittiamo per comunicarvi che al momento in città la situazione è stabile. Non ci sono nuovi contagi. Ma non è ancora il momento di tornare in strada. Siamo nella fase critica e, ora, ancor di più, è necessario fare il sacrificio di stare a casa.