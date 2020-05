Maddaloni. Immensa la solidarietà dei Lions

L’associazione Lions Club Maddaloni Calatia, nella persona dell’ avvocato Franco ROBERTI, Presidente da circa un anno della stessa, ha donato alla Croce Rossa Italiana- Comitato di Maddaloni, nella persona del dottor . Marco De Simone, n. 60 mascherine chirurgiche protettive anti-Covid 19, dispositivo indispensabile per gli operatori in prima linea come la Croce Rossa, ma anche per i cittadini.

Tutto ciò nell’ ambito delle iniziative che i Lions Club Maddaloni Calatia hanno messo in atto in questo periodo attraverso la donazione di carte prepagate per buoni spesa.

Queste iniziative culmineranno prossimamente con la donazione, da parte dei Lions International, di un ventilatore polmonare al reparto Covid 19 presso l’Ospedale civile di Maddaloni.