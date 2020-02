Maddaloni. Importante: chiusura al pubblico degli uffici comunali il 9 marzo

Il Comune di Maddaloni sta per subentrare nell’Anagrafe nazionale, ovvero una banca dati nazionale digitalizzata. Tutto ciò al fine di migliorare e velocizzare servizi a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni con l’integrazione tra sistemi informativi pubblici e semplificazione dei processi amministrativi. Dopo questa operazione per i cittadini ci saranno notevoli vantaggi, come poter richiedere certificati indipendentemente dal comune di residenza e non solo.

Per completare questo procedimento si rende necessaria la chiusura al pubblico di tutti gli uffic comunali il giorno 09 marzo 2020.