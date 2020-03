Maddaloni. Importante: circolano messaggi falsi sui buoni spesa!

Riportiamo il messaggio del Sindaco Andrea De Filippo che avverte la cittadinanza:”

Sono in giro messaggi falsi che invitano le persone a recarsi presso i servizi sociali per ritirare i buoni spesa. Non è vero. Tutte le comunicazioni avverranno ufficialmente attraverso i siti istituzionali e gli organi di stampa.”

Per cui si invita a non recarsi presso gli uffici dei servizi sociali e di attendere comunicazioni ufficiali.

Cogliamo l’occasione per far sapere che a Maddaloni sono stati destinati 370.330,21€ per la solidarietà alimentare da destinare in buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari. Lo rende noto l’ordinanza n. 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All’Amministrazione comunale sarà quindi affidata la responsabilità sulla gestione di queste preziose risorse. L’ufficio dei servizi sociali individuerà la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19 e tra quelli in stato di bisogno.