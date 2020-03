Maddaloni. In centro non raccolgono i rifiuti

Vero è che in questo momento storico il problema coronavirus ha monopolizzato l’attenzione e la vita di tutti, ma questo non deve significare l’interruzione dei servizi essenziali, specie quelli che sono atti a garantire l’igiene. Ieri sera anche se le giornate son tutte uguali, dal calendario abbiamo verificato che era venerdì e che quindi era il giorno indicato per la raccolta dei rifiuti indifferenziati.

La ditta che si occupa della raccolta ha dimenticato di passare in alcune zone del centro lasciando mucchi di rifiuti in strada. Segnaliamo come sempre al fine di fornire un servizio e sollecitare ognuno a fare il proprio dovere, anche chi deve suo malgrado lavorare. Tutta la nostra solidarietà in questo momento, ma virus e rifiuti sarebbero un mix micidiale.