Maddaloni. Incidente ai tempi del Coronavirus

Nonostante le auto che circolino per strada siano davvero poche, anche in questo periodo di restrizioni ci sono automobilisti che fanno incidenti per giunta abbastanza pericolosi. Fortunatamente il conducente se l’é cavata solo con qualche escoriazione e quindi nulla di grave è successo. Un’auto si è completamente ribaltata sulla strada tra Maddaloni e Santa Maria Vico all’incrocio di Cervino per evitare un branco di cani. A quanto pare gli unici che di questi tempi possono circolare in piena libertà. Forse bisognerebbe dotare anche loro di un’autocertificazione. In ogni caso tutto è bene quel che finisce bene.