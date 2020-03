Maddaloni. Incidente blocca il traffico

E’ successo poco meno di un’ora fa nei pressi della rotonda che introduce in via Napoli attraverso via Ficucella. Laddove il traffico è aumentato in maniera esponenziale dalla chiusura del Ponte Vapore, oggi un incidente ha ormai sto completamente la circolazione.

Sul posto si trovano gli agenti del locale comando della Polizia Municipale per accertare dinamiche e responsabilità.

Pare non ci siano feriti.